Хозяйка "резиновой квартиры" в Иркутске предстанет перед судом

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:52:44+03:00

Она зарегистрировала у себя в доме 20 граждан Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана

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Хозяйка "резиновой квартиры" из Иркутска может получить за фальшивую прописку 20 приезжих из государств Средней Азии, отправившихся в Сибирь на заработки, до трех лет лишения свободы. Суд учтет, что 59-летняя владелица дома на ул. К. Либкнехта уже привлекалась к суду за совершение подобных правонарушений.

"Как выяснили полицейские, иркутянка с июня 2019 по март 2020 года зарегистрировала путем подачи заявления в многофункциональный центр, предоставляющий данный вид государственных услуг, 20 граждан из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана. Фактически в доме, расположенном на улице Карла Либкнехта, иностранцы не проживали. За свои услуги женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей за каждого прописанного человека" - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Хозяйку "резиновой квартиры" привлекли к ответственности по статье за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU