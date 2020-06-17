Пьяного мотоциклиста без прав задержали в садоводстве под Иркутском

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:19:56+03:00

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Накануне в полицию поступила информация о том, что на территории дачного некоммерческого товарищества Светлый Яр, расположенного на 25 км. Голоустненского тракта, мужчина управляет мотоциклом в пьяном виде. Сотрудники ДПС оперативно выехали на место и разыскали 42-летнего водителя, который был явно нетрезв, однако сидел за рулем.

"В ходе беседы с местными жителями выяснилось, что мужчина и ранее был склонен к злоупотреблению алкоголя, сопряженного с управлением мотоциклом. Граждане самостоятельно пытались убедить его не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних пешеходов, однако на их просьбы он не реагировал", - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Сам водитель сообщил, что мотоцикл ему не принадлежит, он обнаружил его где-то в сломанном виде, починил, как мог. Прав на вождение у него нет. Причем не только нужной категории, нет в принципе.

Инспекторы ДПС отправили мотоциклиста на медосвидетельствование, а также составили протоколы по шести статьям кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Они включили в себя все мыслимые нарушение: управление транспортным средством не зарегистрированным в установленном порядке, с техническими неисправностями, без регистрационных документов на право управления, без мотошлема, страхового полиса и права управления.

Мотоцикл вывезли на площадку для задержанного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU