Жителя Усть-Кута обманули при попытке купить мотоцикл через интернет

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:51:30+03:00

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В потерю 47 тысяч рублей обернулась для жителя Усть-Кута попытка купить мотоцикл "Кавасаки" через интернет. Понравившуюся ему модель сибиряк нашел на одном из популярных автомобильных форумов России.

"На сайте он нашел объявление о продаже мотоцикла «Кавасаки». В этот же день договорился с продавцом и через две недели перевел ему денежные средства на банковскую карту. Продавец сообщил, что мотоцикл будет ему направлен транспортной компанией", - уточняют подробности дела в ГУ МВД по Иркутской области.

Однако, когда несостоявшийся покупатель попытался через несколько дней связаться с перевозчиками, чтобы выяснить, где находится груз, оказалось, что такового у них нет. Владелец мототехники и вовсе не выходил на связь. Следователи из Усть-Кута сейчас проводят проверку, выясняют, кто продавец и где груз, чтобы принять решение о возбуждении дела.

ИСТОЧНИК KP.RU