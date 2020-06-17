Глазковский мост закроют на выходные для личного транспорта

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:07:09+03:00

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Движение транспорта по Глазковскому мосту в выходные дни будет закрыто для личного транспорта. Поэтому тем, кто едет в центр из Ленинского и Свердловского районов города, надо будет заранее выбирать движение через другие мосты. Так, жителям Иркутска-2 и Ново-Ленино останется дорога через Иннокентьевский мост. А жители Свердловского округа выберут Академический.

"С 13 июня по 30 августа по выходным дням с 23 часов пятницы до 6 часов понедельника движение транспорта по Глазковскому мосту будет закрыто для всех видов транспорта, за исключением общественного. Для автобусов будет обеспечено реверсивное движение ", - сообщает администрация города Иркутска.

Терпеть вынужденные неудобства придется довольно долго, поэтому те, кто постоянно ездит на выходных в центр города из этих районов, должны учесть это обстоятельство. А пассажирам стоит знать, что и трамвай в выходные летом по мосту не пойдет. С учетом того, чо в выходные движение не очень интенсивное, обойдется без серьезных пробок на тех мостах, нагрузка на которые вырастет. Закрытие моста связано с ремонтом теплосети и переоснащением участков опор, расположенных под мостом.

ИСТОЧНИК KP.RU