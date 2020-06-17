ДТП на трассе «Байкал»: мотоциклист пострадал в столкновении с Honda CR-V
Серьезная авария произошла днем, 17 июня на трассе Р-258 «Байкал». На 49 километре, 33-летний водитель Honda CR-V, разворачиваясь, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с мотоциклом Сузуки, за рулем которого находился 22-летний житель Мегета.
- С различными травмами мотоциклист доставлен в шелеховскую больницу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Все подробности ДТП на месте выясняют инспекторы ГИБДД.
Полицейские еще раз напоминают автомобилистам и мотоциклистам Приангарья о соблюдении скоростного режима, как на городских улицах, так и на трассах.
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ИСТОЧНИК KP.RU