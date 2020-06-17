17 Июнь 2020 2020-06-17T13:45:09+03:00

ДТП на трассе «Байкал»: мотоциклист пострадал в столкновении с Honda CR-V. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла днем, 17 июня на трассе Р-258 «Байкал». На 49 километре, 33-летний водитель Honda CR-V, разворачиваясь, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с мотоциклом Сузуки, за рулем которого находился 22-летний житель Мегета.

- С различными травмами мотоциклист доставлен в шелеховскую больницу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Все подробности ДТП на месте выясняют инспекторы ГИБДД.

Полицейские еще раз напоминают автомобилистам и мотоциклистам Приангарья о соблюдении скоростного режима, как на городских улицах, так и на трассах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяного мотоциклиста без прав задержали в садоводстве под Иркутском (Подробности)

Жителя Усть-Кута обманули при попытке купить мотоцикл через интернет (Подробности)

Сибирячка сожгла автомобиль мужа из-за ссоры (Подробности)

Дальнобойщику, по вине которого погибли фельдшер и водитель скорой помощи, грозит до 7 лет тюрьмы (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU