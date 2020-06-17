2020-06-17T13:53:26+03:00
Спорт

Экс-игрок ХК Байкал-Энергия Александр Егорычев будет играть в Швеции

Полузащитник подписал контракт с клубом Хаммарбрю из Стокгольма
Анна ПОПОВА
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Экс-игрок ХК Байкал-Энергия Александр Егорычев будет играть в ШвецииЭкс-игрок ХК Байкал-Энергия Александр Егорычев будет играть в ШвецииФото: Анна ПОПОВА
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Бывший игрок ХК Байкал-Энергия Александр Егорычев впервые в своей карьере подписал контракт со шведским клубом. Следующий сезон полузащитник проведет в команде Хаммарбрю из Стокгольма, которая выступает в сильнейшем дивизионе страны - Элитсерии.

"Приветствуем двукратного чемпиона мира и бомбардира Александра Егорычева! - сообщается в официальном аккаунте клуба в социальной сети "Инстаграм".

Хоккеист прибудет в расположение клуба уже в августе. Известно, что Александр подписал контракт с ХК Хаммарбрю на один сезон. Напомним, этот игрок достаточно долго выступал в составе иркутской Байкал-Энергии, после чего перешел в красноярский Енисей, цвета которого защищал в течение года. В прошлом сезоне игрок вновь вернулся в Иркутск, и ему даже доверили роль капитана бело-синих. Однако вскоре его перевели из основной команды в "дубль", где он провел оставшуюся часть чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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