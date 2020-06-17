Проезд по улице Макаренко закроют в июле в Иркутске

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:09:59+03:00

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Внимание, автомобилисты! В июле в Иркутске II закроют проезд по улице Макаренко. С 15 по 31 июля движение для транспорта запретят на участке от улицы Новаторов до ул. Сибирских Партизан. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, это связано с проведением плановых ремонтных работ на сетях канализации. Так что, заранее выбирайте пути объезда.

Особенно внимательными иркутским автомобилистам стоит быть и на улице Рабочего Штаба, 11. Там, с 08.00 1 июля до 22.00 15 августа по правой стороне проезжей части будут вестись работы на теплосети. В эти же даты и по этой же причине ограничат движение и на перекрестке улиц Марата и Сурикова.

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ИСТОЧНИК KP.RU