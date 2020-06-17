17 Июнь 2020 2020-06-17T17:37:02+03:00

Трое сибиряков пострадали при пожаре в гараже в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Трое жителей Ангарска пострадали во время пожара в гараже вечером 17 июня. Судя по видео с места ЧП, в боксе несколько сибиряков осматривали автомобиль «Ниссан-Пресия». И вдруг возле передней левой части вспыхнул огонь. Скорее всего, это воспламенились пары бензина. Люди бросились в рассыпную, но на троих попало пламя. Они получили ожоги.

Огонь сибиряки сбили сами огнетушителем, еще до приезда спасателей. Двоих пострадавших отвезли в больницу.

- 33-летняя женщина госпитализирована в БСМП Ангарска с обширными ожогами, состояние тяжелое, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области. - 24-летний парень попал в больницу с тем же диагнозом. А вот 28-летний мужчина, получивший ожоги кожи рук, головы и ног, от госпитализации отказался.

У автомобиля поврежден бампер на площади один квадратный метр. Ущерб от пожара уточняется. Также предстоит выяснить, кто виноват в ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="560" height="272" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/785494" frameborder="0"></iframe> Видео пожара в гараже в Ангарске, где получили ожоги трое людей..Видео: ГУ МЧС по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU