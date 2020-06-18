Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 25 июня 2020: адреса, время

18 Июнь 2020 2020-06-18T04:35:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 25 июня 2020 года произойдет в 22.00. Воды в домах на нескольких улицах не будет два дня. Подачу холодного водоснабжения обещают вернуть 27 июня в 16.00.

- Отключение произойдет в микрорайоне Ново-Ленино, на станции Батарейной, в поселке Вересовка, в зданиях по улицам Красный Путь, Почтамтская, Воинская Площадка, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Отключение холодной воды в Ленинском районе продлится менее двух суток, однако, иркутянам на этот период все же нужно запастись питьевой водой.

Читайте также:

Глазковский мост закроют на выходные для личного транспорта. Трамваи также ходить не будут (подробности)

Хозяйка "резиновой квартиры" в Иркутске предстанет перед судом. Она зарегистрировала у себя в доме 20 граждан Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана (подробности)

Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию.Бизнес в кризис. Как регион переживает пандемию. Как ограничительные мероприятия сказались и скажутся на экономике. И каков прогноз? Где светлые горизонты?

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU