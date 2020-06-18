Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 25 июня 2020: адреса, время
Отключение холодной воды в Ленинском районе Иркутска 25 июня 2020 года произойдет в 22.00. Воды в домах на нескольких улицах не будет два дня. Подачу холодного водоснабжения обещают вернуть 27 июня в 16.00.
- Отключение произойдет в микрорайоне Ново-Ленино, на станции Батарейной, в поселке Вересовка, в зданиях по улицам Красный Путь, Почтамтская, Воинская Площадка, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Отключение холодной воды в Ленинском районе продлится менее двух суток, однако, иркутянам на этот период все же нужно запастись питьевой водой.
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