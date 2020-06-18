Аварийное отключение света произошло в Правобережном округе Иркутска 18 июня
В Иркутске утром 18 июня прекратилась подача электроэнергии в ряд домов Правобережного округа. Отключение было аварийным, не запланированным. На место для установки причин и их устранения уже добралась бригада специалистов.
«Под отключение попали улицы Гаврилова, Марата, Полины Осипенко, Степана Разина, Сурикова, Чудотворская и переулок Черемховский», - сообщает «Иркутская электросетевая компания» на своей странице в соцсетях.
Устранить неполадки и вернуть «свет» в дома по указанным адресам планируют уже в 12.00.
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