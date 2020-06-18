2020-06-18T05:06:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 164 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

В больницах региона 3416 человек с таким диагнозом
Мария КНЯЗЕВА
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Еще 164 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской областиЕще 164 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области количество случаев заражения уже больше пяти тысяч – 5044. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 164 человек.

«В больницах региона сейчас 3416 пациентов с новой коронавирусной инфекцией», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.- «В тяжелой форме заболевание переносят 32 человека».

В числе заболевших остаются 1425 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов. Новых случаев заболевания среди этих группы – нет. За сутки из больниц были выписано 166 выздоровевших, всего с инфекцией на территории региона удалось справиться 1580 заразившимся.

К несчастью, утром 18 июня власти Приангарья сообщили о смерти еще 4 человек от коронавируса и еще трех с диагнозом COVID-19 от иных заболеваний. Общее число умерших от вируса - 24, от других болезней также 24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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