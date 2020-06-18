Еще 164 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
В Иркутской области количество случаев заражения уже больше пяти тысяч – 5044. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 164 человек.
«В больницах региона сейчас 3416 пациентов с новой коронавирусной инфекцией», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.- «В тяжелой форме заболевание переносят 32 человека».
В числе заболевших остаются 1425 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов. Новых случаев заболевания среди этих группы – нет. За сутки из больниц были выписано 166 выздоровевших, всего с инфекцией на территории региона удалось справиться 1580 заразившимся.
К несчастью, утром 18 июня власти Приангарья сообщили о смерти еще 4 человек от коронавируса и еще трех с диагнозом COVID-19 от иных заболеваний. Общее число умерших от вируса - 24, от других болезней также 24.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU