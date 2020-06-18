2020-06-18T05:15:48+03:00
Общество

Еще семь пациентов с коронавирусом умерли в Иркутской области

От COVID-14 скончались четверо за сутки, от других болезней - трое
Любовь АРБАТСКАЯ
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Еще семь пациентов с коронавирусом умерли в Иркутской областиЕще семь пациентов с коронавирусом умерли в Иркутской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Иркутской области увеличилось число умерших с коронавирусом. За прошедшие сутки, по данным регионального оперштаба, скончались еще семеро человек. Из них четверо - от COVID-19, а трое - от других болезней. Общее число смертей - 24 непосредственно из-за вируса, и еще 24 - от иных заболеваний.

Увы, но число заболевших коронавирусом в Иркутской области продолжает расти. За сутки положительные тесты обнаружили еще у 164 человек. Общее число зараженных - 5044. В больницах лежат 3416 пациентов, 32 из них переносят инфекцию в тяжелой форме.

Но растет и число выздоровевших. Всего побороли заразу 1580 пациентов в регионе, из них сутки выписались сразу 166 человек.

Тем временем, режим самоизоляции в Приангарье продолжается до 21 июня. Местным жителям в общественных местах нужно носить маски, соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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