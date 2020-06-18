Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 18 июня возросло до 5044

18 Июнь 2020 2020-06-18T05:18:46+03:00

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Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 18 июня увеличилось на 164. Именно у стольких заболевших подтвердился диагноз COVID-19 за минувшие сутки.

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории Приангарья перевалило уже за пять тысяч – 5044 случая. Из этого числа выздоровели пока только 1580 человек, за сутки из больниц выписали 166 выздоровевших.

«Продолжают лечение 3416 пациентов с коронавирусом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «32 человека переносят болезнь в тяжелой форме».

Утром 18 июня региональные власти также сообщили о новых смертях: четверо умерли от коронавируса, еще трое с диагнозом COVID-19 скончались от других тяжелых болезней. Общее число смертей: 24 от коронавируса и еще 24 от иных болезней, не связанных с инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU