Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 18 июня возросло до 5044
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 18 июня увеличилось на 164. Именно у стольких заболевших подтвердился диагноз COVID-19 за минувшие сутки.
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории Приангарья перевалило уже за пять тысяч – 5044 случая. Из этого числа выздоровели пока только 1580 человек, за сутки из больниц выписали 166 выздоровевших.
«Продолжают лечение 3416 пациентов с коронавирусом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «32 человека переносят болезнь в тяжелой форме».
Утром 18 июня региональные власти также сообщили о новых смертях: четверо умерли от коронавируса, еще трое с диагнозом COVID-19 скончались от других тяжелых болезней. Общее число смертей: 24 от коронавируса и еще 24 от иных болезней, не связанных с инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU