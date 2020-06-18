Около 100 тыс. куб метров отходов вывезут с полигона БЦБК в 2020 году

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:48:07+03:00

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Депутаты Заксобрания Роман Габов и Галина Кудрявцева побывали в Слюдянском районе, где оценили работы по очистке карты-накопителя №12 БЦБК. В рабочей поездке приняли участие врио губернатора Игорь Кобзев, депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков, мэр Байкальска Василий Темгеневский. Они посетили также Солзановский полигон промышленных отходов карт-накопителей №3–4 и осмотрели русло реки Большая Осиновка.

Роман Габов напомнил, что неделю назад на сессии областного парламента депутаты поставили вопросы, которые касаются вывоза твердых коммунальных отходов. Они десятилетиями свозились на площадку предприятия. Кроме того, там множество опасных химических отходов. При посещении площадки карты-накопителя №12 БЦБК было отмечено, что в этом году начнется вывоз отходов. В 2020 году планируется вывезти с полигона около 100 тыс. куб метров, еще около 500 тыс. куб. – в следующем году.

«Проблемы БЦБК ни один год стоят крайне остро, но сегодня есть понимание, есть логистика, подрядчик и, главное, средства, - говорит Роман Габов. - Эта поездка показала, что вопросы, поставленные депутатами злободневны, и у правительства региона есть план по их решению».

Другим значимым решением для территории стало начало реализации селезащитных мероприятий. Чтобы снизить риск попадания в озеро отходов, планируется уменьшить уровень жидкости в двух картах-накопителях. Также будут расчищены русла десяти рек в Слюдянском районе – в Слюдянке, Байкальске и Утулике. Депутаты продолжат контролировать реализацию этих важнейших мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU