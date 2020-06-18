2020-06-18T08:45:45+03:00
Происшествия

Иркутянка получила компенсацию в 600 тысяч рублей за смерть нерожденной дочери

Сумма взыскана с трех медучреждений города
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Иркутянка получила компенсацию в 600 тысяч рублей за смерть нерожденной дочери.Иркутянка получила компенсацию в 600 тысяч рублей за смерть нерожденной дочери.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Суд удовлетворил требования супругов о взыскании морального вреда за смерть нерожденной дочери.Семья, потерявшая в 2016 году родившегося мертвым ребенка, получила от трех медицинских учреждений города компенсацию на общую сумму в 600 тысяч рублей.

" Жительница Иркутска в мае 2016 встала на учет по беременности и родам в женской консультации. В ноябре 2016 года она поступила в роддом, но недоношенный младенец родился мертвым", - поясняют обстоятельства дела в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.

Будучи уверенной в том, что медики пропустили ее болезни и вовремя не оказали необходимую помощь и лечение сначала обратилась с жалобами в медицинские организации города, в которых ее лечили и куда она была доставлена на роды, в минздрав, в страховую компанию. А потом и в суд. Иск в суд написал и ее муж. Оба они потеряли возможность стать родителями дочери. Суд принял решение взыскать с лечебных организаций деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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