2020-06-18T12:42:46+03:00
Общество

Грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями под Иркутском

В ДТП получили травмы два человека
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями под Иркутском.Грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями под Иркутском.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Серьезное ДТП со счастливым исходом. Так можно охарактеризовать аварию, которая произошла в среду, 18 июня, у поселка Моты под Шелеховом. Грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями и при этом никто серьезно не пострадал.

"Инцидент произошел сегодня на 44 км. автодороги Р-258 «Байкал» в районе поселка Моты. По предварительным данным, водитель грузового транспортного средства «Хово», который ехал со стороны Иркутска, потерял управление и столкнулся с двумя машинами - УАЗом и Нивой", - поясняют обстоятельства аварии в ГУ МВД по Иркутской области.

В результате аварии попали в больницу водитель и пассажир УАЗ. В Ниве было 5 человек, в том числе двое малышей - пятилетний и грудной, семимесячный. По предарительной информации никто из них травм не получил.

Сейчас сотрудники ГИБДД восстанавливают картину произошедшего, чтобы разобраться в обстоятельствах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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