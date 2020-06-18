2020-06-18T15:34:06+03:00
Общество

Ремонт улицы Набережная Иркута продлили в Иркутске

Движение там будет закрыто до 25 июня
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ремонт улицы Набережная Иркута продлили в ИркутскеРемонт улицы Набережная Иркута продлили в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, иркутские автомобилисты! Ремонт улицы Набережная Иркута, 1 продлен до 25 июня. А это значит, что до этой же даты там будет закрыто движение для автомобилей. На этот же срок продлевается действие временной схемы движения автобуса №6. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска ограничения связаны с проведением работ по реконструкции путепровода по улице Джамбула.

Особенно внимательными иркутским автомобилистам стоит быть и на улице Макаренко. С 15 по 31 июля движение для транспорта там запретят на участке от улицы Новаторов до ул. Сибирских Партизан. Причина - плановые ремонтные работы на сетях канализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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