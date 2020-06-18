Житель Хакасии, который заживо сжег внука в печи, вышел на свободу

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:11:36+03:00

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Невероятный случай в Хакасии. Там, спустя полгода после оглашения приговора из тюрьмы вышел местный житель, который заживо сжег в печи собственного внука. При этом, осудили преступника на 15 лет колонии строгого режима.

Напомним, трагедия произошла в январе 2019 года. Тогда жительница деревни Харой поехала в райцентр и попросила своих родителей присмотреть за 11-месячным сыном. Но, как только женщина вышла за порог, бабушка и дедушка принялись распивать спиртное. «Употребляли» несколько часов. Малыш начал плакать от недостатка внимания. В конце концов, его плач стал раздражать бабку с дедом, а потом привел в ярость. В какой-то момент женщина накинулась на внука: вцепилась в шею и задушила . Затем дед кинул внука в топку печи. Как позже выяснилось причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом, а также воздействие температур.

В январе 2020 года убийцам внука вынесли приговор: бабке дали 9 лет, а деду – 15 лет строгого режима. Но на днях суд апелляционной переквалифицировал обвинение, признав мужчину виновным… в убийстве по неосторожности.

- Мужчина полагал, что ребенок мертв ввиду удушения его женой, и совершил это действие, чтобы скрыть следы преступления, - пояснила "КП" – Красноярск" пресс-секретарь Верховного Суда Республики Хакасия Елена Аторкина. – Именно такую версию принял во внимание суд апелляционной инстанции. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU