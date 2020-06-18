Сибиряк из ревности убил соперника с отчеством Отеллович

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:35:42+03:00

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В Омске нашли тело жестоко убитого 28-летнего мужчины с довольно оригинальным отчеством Отеллович. По жестокой шутке судьбы в отличие от героя шекспировской трагедии, в истории из жизни он пал от руки ревнивца, а не наоборот.

Эта история началась прошлым летом, когда 35-летний водитель одного из омских предприятий Антон Вишневский (имя и фамилия изменены) обожавший жену до безумия, в какой-то момент начал замечать, что любимая начала отстраняться от него. Мужчина заглянул в переписку супруги в в WhatsApp и увидел, что любимая изменяет ему с другим. Во время скандала, который устроил Антон жене, она ничего отрицать не стала. Потом пара пыталась хоть как-то продолжить совместную жизнь – у них двое маленьких детей. Но в декабре все же развелись.

Антон пытался наладить отношения с бывшей, но та продолжала встречаться с любовником. Тогда, супруг отправился на разговор к сопернику, прихватив с собой топор и два ножа. Подкараулив любовника жены во дворе, Антон нанес ему несколько ударов ножами, от которых тот скончался на месте.

Как сообщает сайт «КП-Омск», после этого Вишневский снял последствия своей расправы на телефон и выслал когда-то любимой женщине со словами: «Посмотри, как умирает твой любовник!». Задержали его через несколько часов. Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU