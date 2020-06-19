В ДТП с грузовиком на трассе Сибирь погибли два человека
В нескольких километрах от Нижнеудинска днем 18 июня произошло ДТП, в котором погибли два человека. На автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись автомобиль ВАЗ и грузовик «Рено Премиум».
«Предварительно установлено, что водитель отечественного седана не уступил дорогу грузовику, в результате чего и произошла авария», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В аварии погибли 52-летний водитель ВАЗа и его пассажирка – пожилая женщина. Управлявший большегрузом 35-летний мужчина не пострадал.
«Сейчас проводится всесторонняя проверка», - уточняют полицейские.
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