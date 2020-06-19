2020-06-19T04:25:29+03:00
Происшествия

Грузовик перевернулся при столкновении с трамваем в Ангарске

В ДТП пострадали два человека
Мария КНЯЗЕВА
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Грузовик перевернулся при столкновении с трамваем в АнгарскеГрузовик перевернулся при столкновении с трамваем в АнгарскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Утром 19 июня в Ангарске произошло ДТП с участием большегруза и трамвая. Сотрудникам ГИБДД об аварии сообщили около 7 часов утра. Удар был такой силы, что у трамвая повреждена часть корпуса, лобовое стекло разлетелось на кусочки.

«В результате столкновения грузовой автомобиль «Вольво» перевернулся», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель трамвая и кондуктор. Им потребовалась помощь медиков. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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