Еще 193 случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T04:55:12+03:00

В больницах региона сейчас 3429 человек

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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 193 человек.Общее число случаев заражения - 5237.

«В больницах региона сейчас 3429 пациентов, 37 из них в тяжелом состоянии», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В их числе 1425 вахтовиков и 180 переведенных на больничные койки из обсерваторов».

С начала распространения коронавирусной инфекции в регионе выздоровели уже 1756, только за последние 24 часа из больниц выписали 176 поправившихся.

К несчастью, в Приангарье не обошлось без смертельных исходов: 24 пациента умерли от коронавируса, еще 28 с COVID-19 умерли от иных тяжелых заболеваний (4 из них скончалисьза минувшие сутки).

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ИСТОЧНИК KP.RU