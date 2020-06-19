2020-06-19T04:55:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 193 случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области

В больницах региона сейчас 3429 человек
Мария КНЯЗЕВА
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Еще 193 случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской областиЕще 193 случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 193 человек.Общее число случаев заражения - 5237.

«В больницах региона сейчас 3429 пациентов, 37 из них в тяжелом состоянии», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В их числе 1425 вахтовиков и 180 переведенных на больничные койки из обсерваторов».

С начала распространения коронавирусной инфекции в регионе выздоровели уже 1756, только за последние 24 часа из больниц выписали 176 поправившихся.

К несчастью, в Приангарье не обошлось без смертельных исходов: 24 пациента умерли от коронавируса, еще 28 с COVID-19 умерли от иных тяжелых заболеваний (4 из них скончалисьза минувшие сутки).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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