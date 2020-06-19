2020-06-19T05:02:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Иркутской области

Об этом 19 июня сообщили в Оперативном штабе Приангарья по коронавирусу
Мария КНЯЗЕВА
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Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Иркутской областиЕще четыре человека с коронавирусом умерли в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За минувшие сутки в Иркутской области скончались еще четыре человека с диагнозом COVID-19. Причиной их смерти стали иные тяжелые заболевания, не связанные с коронавирусом. Общее число смертей на утро 19 июня в Приангарье таково: 24 человека умерли от коронавируса, еще 28 с инфекцией скончались от других болезней.

«С начала распространения коронавируса в региона такой диагноз был поставлен уже 5237 раз», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Прирост заболевших за сутки – 193».

В больницах Приангарья получают необходимое лечение 3429 человек, 37 из них находятся утром 19 июня в тяжелом состоянии. Выздороветь удалось в общей сложности 1756 заразившихся, за последние 24 часа из больниц выписали 176 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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