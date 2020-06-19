Количество случаев заражения в Иркутской области 19 июня возросло до 5237

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:18:21+03:00

За сутки выздоровели 176 пациентов, продолжает расти и количество случаев заражения в Иркутской области 19 июня

Изменить размер текста: A A

Количество случаев заражения в Иркутской области 19 июня, увы, продолжает, расти. Статистика неумолима. По данным на сегодняшнее утро в регионе диагноз COVID-19 был поставлен уже 5237 раз. В этом числе 1425 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов. Прирост заболевших за сутки – 193.

«В медучреждениях Приангарья необходимое лечение сейчас получают 3429 пациентов, 37 из них тяжело переносят болезнь», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья.

К несчастью, этим утром сообщили о смерти еще четверых пациентов с коронавирусом. Причиной их кончины стала не инфекция, а другие тяжелые заболевания. В общей сложности количество смертей больных с коронавирусом в регионе – 52: 24 умерли от короонавируса, 28 от иных болезней.

Таково количество случаев заражения в Иркутской области 19 июня. Накануне стало известно о том, что в регион доставят новое лекарство для борьбы с COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU