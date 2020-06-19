2020-06-19T05:18:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество случаев заражения в Иркутской области 19 июня возросло до 5237

За сутки выздоровели 176 пациентов, продолжает расти и количество случаев заражения в Иркутской области 19 июня
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Количество случаев заражения в Иркутской области 19 июня возросло до 5237Количество случаев заражения в Иркутской области 19 июня возросло до 5237Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Количество случаев заражения в Иркутской области 19 июня, увы, продолжает, расти. Статистика неумолима. По данным на сегодняшнее утро в регионе диагноз COVID-19 был поставлен уже 5237 раз. В этом числе 1425 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов. Прирост заболевших за сутки – 193.

«В медучреждениях Приангарья необходимое лечение сейчас получают 3429 пациентов, 37 из них тяжело переносят болезнь», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья.

К несчастью, этим утром сообщили о смерти еще четверых пациентов с коронавирусом. Причиной их кончины стала не инфекция, а другие тяжелые заболевания. В общей сложности количество смертей больных с коронавирусом в регионе – 52: 24 умерли от короонавируса, 28 от иных болезней.

Таково количество случаев заражения в Иркутской области 19 июня. Накануне стало известно о том, что в регион доставят новое лекарство для борьбы с COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Актер драмтеатра Иркутска Алексей Лобанов погиб на рыбалке
Количество случаев заражения в Иркутской области 19 июня возросло до 5237
Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Иркутской области
Еще 193 случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области
Пожар, вспыхнувший в лесу из-за грозы, локализовали в Иркутской области
Грузовик перевернулся при столкновении с трамваем в Ангарске
В ДТП с грузовиком на трассе Сибирь погибли два человека
Сибиряк из ревности убил соперника с отчеством Отеллович
Житель Хакасии, который заживо сжег внука в печи, вышел на свободу
Ремонт улицы Набережная Иркута продлили в Иркутске
Виктор Игнатенко возглавил Байкальский госуниверситет
Грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями под Иркутском
Чиновник из городской администрации арестован в Иркутске
Иркутянка получила компенсацию в 600 тысяч рублей за смерть нерожденной дочери
Стартовал третий этап опроса Торгово-промышленной палаты России «Бизнес-барометр страны»
370 гектаров тайги сгорело в Иркутской области из-за искры от мотоцикла
Около 100 тыс. куб метров отходов вывезут с полигона БЦБК в 2020 году
Байкальский музей продлил аккредитацию гидам-переводчикам по просьбе туристического сообщества