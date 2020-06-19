Игровые приставки и выходной 24 июня интересовали иркутян на неделе

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:12:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Яндекс рассказал, что интересовало жителей Иркутской области с 11 по 18 июня. Оказалось, большинство сибиряков в начале лета не стали больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе, а наоборот засели дома. В поисковых запросах на минувшей неделе чаще всего появлялись названия современных игровых приставок. На втором месте по популярности интересов был выходной 24 июня. Будем ли все-таки отдыхать?

А дальше - снова названия игр. Также с нетерпением на этой неделе сибиряки ждали выхода американского мультипликационного сериала для взрослых «Скрестив мечи». По запросам мультики про рыцаря – на четвертом месте.

Также жители Иркутской области рассматривали карту распространения коронавируса в регионе, узнавали до какого числа действует режим самоизоляции, кстати, пока до 21 июня. А дальше - снова игры, фильмы и отключения горячей воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU