2020-06-19T07:12:38+03:00
Общество

Игровые приставки и выходной 24 июня интересовали иркутян на неделе

Жители Иркутской области на самоизоляции смотрят сериалы и играют в приставки
Мария КНЯЗЕВА
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Игровые приставки и выходной 24 июня интересовали иркутян на неделеИгровые приставки и выходной 24 июня интересовали иркутян на неделеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Яндекс рассказал, что интересовало жителей Иркутской области с 11 по 18 июня. Оказалось, большинство сибиряков в начале лета не стали больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе, а наоборот засели дома. В поисковых запросах на минувшей неделе чаще всего появлялись названия современных игровых приставок. На втором месте по популярности интересов был выходной 24 июня. Будем ли все-таки отдыхать?

А дальше - снова названия игр. Также с нетерпением на этой неделе сибиряки ждали выхода американского мультипликационного сериала для взрослых «Скрестив мечи». По запросам мультики про рыцаря – на четвертом месте.

Также жители Иркутской области рассматривали карту распространения коронавируса в регионе, узнавали до какого числа действует режим самоизоляции, кстати, пока до 21 июня. А дальше - снова игры, фильмы и отключения горячей воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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