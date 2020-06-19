Игровые приставки и выходной 24 июня интересовали иркутян на неделе
Яндекс рассказал, что интересовало жителей Иркутской области с 11 по 18 июня. Оказалось, большинство сибиряков в начале лета не стали больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе, а наоборот засели дома. В поисковых запросах на минувшей неделе чаще всего появлялись названия современных игровых приставок. На втором месте по популярности интересов был выходной 24 июня. Будем ли все-таки отдыхать?
А дальше - снова названия игр. Также с нетерпением на этой неделе сибиряки ждали выхода американского мультипликационного сериала для взрослых «Скрестив мечи». По запросам мультики про рыцаря – на четвертом месте.
Также жители Иркутской области рассматривали карту распространения коронавируса в регионе, узнавали до какого числа действует режим самоизоляции, кстати, пока до 21 июня. А дальше - снова игры, фильмы и отключения горячей воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU