2020-06-19T08:53:13+03:00
Происшествия

Пожар в общежитии на ул. Костычева в Иркутске помогли тушить полицейские

Сотрудники уголовного розыска расследовали кражу в одной из квартир бывшего общежития на ул. Костычева
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Пожар в общежитии на ул. Костычева в Иркутске помогли тушить полицейские.Пожар в общежитии на ул. Костычева в Иркутске помогли тушить полицейские.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Пожар в бывшем общежитии на ул. Костычева в Иркутске произошел днем 19 марта. В густонаселенную пятиэтажку пожарных вызвали сотрудники уголовного розыска, которые работали здесь по делу о краже.

"Оперативники заметили, как с одной из квартир идет густой дым, который распространялся по коридору. Защищая органы дыхания влажными полотенцами, сыщики проверили, нет ли в квартире жильцов. После этого офицеры полиции вызвали экстренные службы и оказали помощь спасателям в эвакуации", - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

Горела квартира на третьем этаже. На тушение выехали семь автомашин и 27 пожарных.

"На момент прибытия пожарных расчетов из окна квартиры на третьем этаже шел дым, жители верхних этажей оказались отрезанными от путей эвакуации – здание бывшего общежития коридорного типа заполнилось плотным дымом в считанные минуты. До прибытия пожарных подразделений жильцам помогали эвакуироваться находившиеся на месте сотрудники полиции", - рассказывает подробности пожара в общежитии на ул. Костычева в Иркутске в ГУ МЧС по Иркутской области.

Люди на верхних этажах просили помочь, а добраться к ним было непросто. Коридоры сами жильцы разгородили железными решетками, везде поставили железные двери. Все их пришлось вскрывать. Автолестницам не давали проехать автомобили, оставленные под окнами. Пришлось спасать жильцов с помощью ручных лестниц. Так сняли с окон 8 человек. Часть людей вывели, часть вышла самостоятельно.

По большому счастью, благодаря совместным действиям полиции и МЧС, пострадавших нет. Выгорела квартира площадью 15 квадратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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