2020-06-19T09:39:01+03:00
Происшествия

Иркутскую фирму оштрафовали на миллион рублей за взятку

Директор предприятия сообщил о попытке подкупа в полицию
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Иркутскую фирму оштрафовали на миллион рублей за взяткуИркутскую фирму оштрафовали на миллион рублей за взяткуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске одна из фирм, занимающаяся оптовыми поставками продуктов питания, оштрафована на миллион рублей за взятку. Компания заключила договор с городским муниципальным предприятием на снабжение его продуктами. И, желая "подкрепить" его на будущее, директор фирмы решил преподнести руководителю предприятия бутылку коньяка и сертификат на сумму 20 тысяч рублей. Об этом факте, как о коррупционном нарушении, директор МУП сразу же сообщил в полицию города

"После этого прокуратура Октябрьского района Иркутска возбудила дело о незаконном вознаграждении от имени фирмы. Мировой судья признал компанию виновной в правонарушении и назначил административный штраф в размере 1 миллион рублей" Об этом ИА "Байкал24" сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области в пятницу, 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутскую фирму оштрафовали на миллион рублей за взятку
ТПП Восточной Сибири поздравила Евгения Баймашева с присуждением почетного звания «Заслуженный предприниматель Иркутской области»
Пожар в общежитии на ул. Костычева в Иркутске помогли тушить полицейские
7-летний мальчик выпал из окна 5 этажа в Ангарске
Виктор Игнатенко пообещал поддержку уволенным преподавателям БГУ
Игровые приставки и выходной 24 июня интересовали иркутян на неделе
Актер драмтеатра Иркутска Алексей Лобанов погиб на рыбалке
Количество случаев заражения в Иркутской области 19 июня возросло до 5237
Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Иркутской области
Еще 193 случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области
Пожар, вспыхнувший в лесу из-за грозы, локализовали в Иркутской области
Грузовик перевернулся при столкновении с трамваем в Ангарске
В ДТП с грузовиком на трассе Сибирь погибли два человека
Сибиряк из ревности убил соперника с отчеством Отеллович
Житель Хакасии, который заживо сжег внука в печи, вышел на свободу
Ремонт улицы Набережная Иркута продлили в Иркутске
Виктор Игнатенко возглавил Байкальский госуниверситет
Грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями под Иркутском
Чиновник из городской администрации арестован в Иркутске
Иркутянка получила компенсацию в 600 тысяч рублей за смерть нерожденной дочери
Стартовал третий этап опроса Торгово-промышленной палаты России «Бизнес-барометр страны»
370 гектаров тайги сгорело в Иркутской области из-за искры от мотоцикла
Около 100 тыс. куб метров отходов вывезут с полигона БЦБК в 2020 году
Байкальский музей продлил аккредитацию гидам-переводчикам по просьбе туристического сообщества