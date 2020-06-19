Иркутскую фирму оштрафовали на миллион рублей за взятку

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:39:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске одна из фирм, занимающаяся оптовыми поставками продуктов питания, оштрафована на миллион рублей за взятку. Компания заключила договор с городским муниципальным предприятием на снабжение его продуктами. И, желая "подкрепить" его на будущее, директор фирмы решил преподнести руководителю предприятия бутылку коньяка и сертификат на сумму 20 тысяч рублей. Об этом факте, как о коррупционном нарушении, директор МУП сразу же сообщил в полицию города

"После этого прокуратура Октябрьского района Иркутска возбудила дело о незаконном вознаграждении от имени фирмы. Мировой судья признал компанию виновной в правонарушении и назначил административный штраф в размере 1 миллион рублей" Об этом ИА "Байкал24" сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области в пятницу, 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU