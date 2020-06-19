МВД: до 15 сентября иностранцам не нужно продлевать сроки своего временного пребывания в Иркутской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:13:39+03:00

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Иркутские полицейские предупреждают иностранцев, которые приезжают в Приангарье, как в визовом, так и в безвизовом порядке, что до 15 сентября 2020 года продлевается приостановление сроков временного пребывания (включая продление виз), временного или постоянного проживания. Это означает, что до этой даты иностранцам не нужно продлевать сроки своего временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и сроки временного и постоянного проживания. Разрешения на работу иностранцам из «визовых» стран будут также действовать до 15 сентября 2020 года.

- Если кто-то из приезжих решит подать заявление, государственные услуги все равно будут предоставляться в полном объеме, в удобное для них время, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Для этого нужно обратиться в ближайшее к месту своего нахождения подразделение по вопросам миграции Приангарья по предварительной записи.

Добавим, что с 16 июня для осуществления трудовой деятельности иностранцам необходимо разрешение на работу или патент с оплатой авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU