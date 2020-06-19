2020-06-19T11:23:24+03:00
Происшествия

Сибиряк, убивший беременную жену, отправится в колонию на 18 лет

Житель Бурятии избил и задушил супругу 31 декабря
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сибиряк, убивший беременную жену, отправится в колонию на 18 лет. Фото: СУ СК России по БурятииСибиряк, убивший беременную жену, отправится в колонию на 18 лет. Фото: СУ СК России по Бурятии
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В Бурятии поставлена точка в расследовании шокирующего убийства, которое совершил 35-летний житель села Турунтаева. В новогодние праздники мужчина убил свою беременную жену, которая ждала появления на свет сына.

Все произошло 31 декабря, когда пара отправилась в гости к односельчанину. Там, в компании приятелей они начали отмечать Новый год. После застолья муж с женой поссорились. Уже изрядно опьяневший супруг внезапно начал избивать женщину. Затем он силой вывел ее на улицу и потащил домой. По пути изверг продолжал избивать жену кулаками по голове и животу и около ограды задушил ее. Тело преступник спокойно занес домой, положил на кровать и укрыл одеялом. Его признали виновным по статье «Убийство беременной женщины». На днях суд вынес приговор.

- Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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