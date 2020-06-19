Строительный мусор загорелся в центре Иркутска

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:39:46+03:00

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Густой черный дым заметили горожане днем, 19 июня в самом центре Иркутска. Некоторые очевидцы начали выкладывать в соцсети фотографии с места пожара, предположив что горит жилой дом в районе улицы Карла Либкнехта. Оказалось, ЧП действительно произошло в этом районе.

- На перекрестке улиц Карла Либкнехта и Дзержинского загорелся строительный мусор, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Никто не пострадал. Площадь пожара – 40 квадратных метров.

На месте уже работают пожарные, которым удалось справиться с огнем. Причины возгорания выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU