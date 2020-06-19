Особый противопожарный режим продлен в Иркутской области до 1 июля

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:58:13+03:00

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Решение об этом принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В Иркутской области наступает настоящее лето - сухое и жаркое. Синоптики уже сообщили об этом. В шести районах области сейчас зафиксированы высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности (IV и V). Уже в ближайшие дни они распространятся еще на 17 районов. Напомним, особый противопожарный режим был введен на юге в центре и на западе Иркутской области с 10 апреля на период до 15 июня, а на севере – с 1 мая по 30 июня.

"Сейчас ситуация с лесными пожарами стабильная, за несколько последних суток зарегистрирован всего один, на площади 0,6 га. Его причина – грозовой разряд. Пожар был обнаружен и локализован 18 июня и сегодня потушен. Новых очагов в лесном фонде не зарегистрировано. С начала пожароопасного сезона в регионе произошел 341 лесной пожар.", - такие данные сообщил и.о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев.

Это на треть меньше, чем к этому же периоду прошлого года. Огонь прошел около 31 тысячи гектаров, в прошлом году сгорело почти в 5 раз больше лесов -136 618,63 га.

– Новые меры по оперативному обнаружению и тушению лесных пожаров уже подтвердили свою эффективность. Наша задача – не снижать обороты, потому что практически весь пожароопасный период впереди. Необходимо оперативно выявлять и привлекать к ответственности виновников в возникновении пожаров, – подчеркнул глава региона, который и проводил КЧС

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ИСТОЧНИК KP.RU