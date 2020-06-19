19 Июнь 2020 2020-06-19T15:45:11+03:00

Стали известны победители конкурса «Общественное признание в сфере здравоохранения в Иркутской области».

Конкурс проводится с 2016 года

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Накануне Дня медицинского работника стали известны имена победителей главного профессионального конкурса медиков региона -. «Общественное признание в сфере здравоохранения – 2020». Их с 2016 года называют Общественная палата Иркутской области и министерство здравоохранения Приангарья.

Вот имена лауреатов.

Александр Дмитриевич Ботвинкин. Заведующий кафедрой эпидемиологии ИГМУ, профессор. Он признан лучшим из лучших в номинации «За вклад в развитие высшего медицинского образования».

Сергей Германович Куклин. Заведующий кафедрой терапии ИГМАПО, профессор. Награжден «За вклад в развитие дополнительного профессионального медицинского образования».

Маргарита Александровна Емельянова. преподаватель медицинского колледжа, город Братск. Признана лучшей «За вклад в развитие среднего профессионального медицинского образования».

И сразу несколько талантливых медиков названы легендами иркутской медицины. Это

врач - кардиолог кардиологического отделения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы Татьяна Петровна Власюк, врач-неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных Ангарской городской детской больницы № 1 Светлана Георгиевна Красулина;врач-рентгенолог кабинета рентгенодиагностики Областного онкологического диспансера Лидия Юрьевна Эйне; старшая медсестра эндоскопического отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска Людмила Викторовна Корнелюк; главная медсестра Черемховской городской больницы № 1 Рита Юрьевна Коробань; старшая медсестра отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии № 5 Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы Лариса Валерьевна Хрусталева.

Через несколько месяцев, осенью 2020 года, всем медикам-победителям конкурса этого года торжественно вручат дипломы и денежные премии.

Поздравляем всех медицинских работников города Иркутска с их профессиональным праздником! Желаем им успехов в нелегком деле борьбы за здоровья людей, счастья и благополучия!

ИСТОЧНИК KP.RU