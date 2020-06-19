Заксобрание предложило выделить из резервного фонда средства на обеспечение мер безопасности в детских лагерях Приангарья

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:41:11+03:00

По мнению спикера Александра Ведерникова должны быть введены новые правила для организации безопасного отдыха детей

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Летнюю оздоровительную кампанию в Приангарье в условиях пандемии обсудили в Заксобрании региона. С 20 июня в ограниченном формате в области откроют 13 оздоровительных учреждений.

«Необходимо ввести новые правила для организации максимально безопасного и комфортного отдыха детей, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников».

Спикер также напомнил, что этот вопрос уже обсуждался на депутатском штабе перед началом летних каникул, но сейчас ситуация с ростом заболеваемости усугубилась.

«Депутатам важно знать, какие меры принимает правительство для решения проблемных вопросов в здравоохранении. Президент поставил задачу повышения качества и доступности медпомощи, и мы ее должны выполнить, - дополнил спикер».

На организацию детского отдыха в Приангарье выделено 733 млн. рублей. Оздоровительные лагеря будут работать в закрытом режиме, детей - вдвое меньше, а смены укоротят до 14 дней. Также будет регулярно меняться и проходить обследование персонал, особое внимание уделят поставщикам продуктов питания.

Парламентарии Ольга Безродных и Артем Лобков выразили обеспокоенность тем, что учреждения несут дополнительные расходы, связанные с требованиями Роспотребнадзора. В результате Совет рекомендовал правительству рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на эти цели из резервного фонда Иркутской области. Деньги направят на покупку дезинфицирующих средств, рециркуляторов, термометров, средств индивидуальной защиты и т.п. Как подчеркнул Александр Ведерников, важно чтобы эти расходы не легли на плечи родителей в виде повышения стоимости путевок.

ИСТОЧНИК KP.RU