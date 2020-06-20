Электрик погиб от удара током в Бурятии

20 Июнь 2020 2020-06-20T04:31:51+03:00

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Трагедия произошла 18 июня в одной из компаний Улан-Удэ. Там во время электромонтажных работ погиб 30-летний электрик.

Все случилось днем, когда мужчина устанавливал счетчик в электрощите. При обесточивании электрощита, он использовал обычный гаечный ключ без изоляции и не надел защитные резиновые перчатки. Откручивая один из крепежей проводки, гайка которого не поддавалась, он заглянул внутрь щита и задел головой за элементы, которые находились под напряжением. В ту же секунду мастер получил сильный удар электротоком. Мужчину удалось отдернуть от щита другим работникам. Пострадавшему вызвали скорую, но по дороге в больницу он скончался.

- По факту гибели электрика проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Выясняются все подробности трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU