Житель Усолья украл 170 шаровых кранов из подвалов жилых домов

20 Июнь 2020 2020-06-20T05:24:23+03:00

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О хищении запорных кранов трубопровода из подвалов сразу нескольких многоквартирных домов по улице Интернациональная в Усолье-Сибирском, полицейским сообщил директор одной из управляющих компаний. Полицейские выяснили, что неизвестный разбирал систему отопления днем. При этом ему удалось остаться незамеченным ни жителями, ни коммунальщиками. Он взломал замки на дверях в подвал, и проникнув внутрь, снял с труб отопления, не используемых летом, около 170 шаровых кранов на 60 тысяч рублей. Он надеялся на то, что до зимы пропажу никто не заметит.

Выйти на след преступника удалось через несколько дней. Им оказался 44-летний местный житель, который ранее уже не раз был судим. Дома у него нашли часть похищенных запорных элементов.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Россиии по Иркутской области. – Мужчина заключен под стражу.

Сейчас полицейские проверяют его на причастность к другим таким же кражам после которых имущество потеряли еще две городские управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU