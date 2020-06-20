Еще 191 случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области
В Иркутской области вновь выросло количество заболевших коронавирусом. На утро, 20 июня, диагноз COVID-19 подтвердился еще у 191 человека. Таким образом, общее число случаев заражения за все время распространения инфекции - 5428. Об этом сообщает оперштаб правительства Иркутской области.
В больницах региона продолжают лечение 3482 пациента, из них 1425 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов. У 42 сибиряков болезнь протекает в тяжелой форме.
Добавим, что за минувшие сутки скончались еще 6 человек. Трое умерли от коронавируса. Таким образом, количество погибших возросло до 27. Причиной смерти еще троих стали заболевания, не связанные COVID-19. Количество умерших по этой причине уже 31.
Что касается оптимистичных новостей, то 1888 жителей региона победили болезнь. За сутки выздоровели еще 132 пациента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 июня: идет запись на бесплатное тестирование на антитела (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»