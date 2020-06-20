Еще 191 случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области

20 Июнь 2020 2020-06-20T06:07:46+03:00

Умерли от коронавируса еще 6 человек

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В Иркутской области вновь выросло количество заболевших коронавирусом. На утро, 20 июня, диагноз COVID-19 подтвердился еще у 191 человека. Таким образом, общее число случаев заражения за все время распространения инфекции - 5428. Об этом сообщает оперштаб правительства Иркутской области.

В больницах региона продолжают лечение 3482 пациента, из них 1425 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов. У 42 сибиряков болезнь протекает в тяжелой форме.

Добавим, что за минувшие сутки скончались еще 6 человек. Трое умерли от коронавируса. Таким образом, количество погибших возросло до 27. Причиной смерти еще троих стали заболевания, не связанные COVID-19. Количество умерших по этой причине уже 31.

Что касается оптимистичных новостей, то 1888 жителей региона победили болезнь. За сутки выздоровели еще 132 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU