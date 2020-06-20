2020-06-20T06:26:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Шесть человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области

В регионе от COVID-19 скончались уже 27 сибиряков
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Шесть человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской областиШесть человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской областиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За минувшие сутки в Иркутской области скончались еще шесть человек с диагнозом COVID-19. Причиной троих стал коронавирус, еще трое умерли от иных тяжелых заболеваний, не связанных с COVID-19. Таким образом, общее число смертей в Приангарье таково: 27 умерли от коронавируса, еще 31 с инфекцией скончались от других болезней. Об этом сообщает оперштаб правительства Иркутской области.

Напомним, что на утро, 20 июня в нашем регионе вновь выросло количество заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию подхватил еще 191 человек. Общее число случаев заражения за все время распространения инфекции - 5428. Лечение продолжают 3482 пациента, у 42 из них болезнь протекает в тяжелой форме.

Есть и оптимистичные новости. За сутки выздоровели еще 132 жителя Приангарья. В общей сложности болезнь победили уже 1888 жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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