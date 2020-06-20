Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 20 июня возросло до 5428
Количество случаев заражения в Иркутской области на утро, 20 июня июня, увы, выросло до 5428 человек. По информации оперштаба правительства Приангарья, только за последние сутки инфекцию подхватил еще 191 житель региона.
В числе заболевших 1425 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов. 42 пациента переносят болезнь в тяжелой форме.
За сутки в Иркутской области умерли еще 6 человек, у которых был подтвержден COVID-19. Трое умерли от коронавируса. Количество погибших по этой причине возросло до 27. Причиной смерти еще троих стали заболевания, не связанные COVID-19. Количество умерших здесь уже 31. Полностью победили опасную болезнь 1888 жителей региона
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ИСТОЧНИК KP.RU
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