Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 20 июня возросло до 5428

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:54:09+03:00

За сутки заразился еще 191 человек

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Количество случаев заражения в Иркутской области на утро, 20 июня июня, увы, выросло до 5428 человек. По информации оперштаба правительства Приангарья, только за последние сутки инфекцию подхватил еще 191 житель региона.

В числе заболевших 1425 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов. 42 пациента переносят болезнь в тяжелой форме.

За сутки в Иркутской области умерли еще 6 человек, у которых был подтвержден COVID-19. Трое умерли от коронавируса. Количество погибших по этой причине возросло до 27. Причиной смерти еще троих стали заболевания, не связанные COVID-19. Количество умерших здесь уже 31. Полностью победили опасную болезнь 1888 жителей региона

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ИСТОЧНИК KP.RU