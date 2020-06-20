Лауреатом Всероссийского конкурса врачей стал доктор из Иркутска

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:19:51+03:00

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В Минздраве России состоялось заседание Центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса врачей. Названы имена докторов, ставших лауреатами в этом году. Центральная конкурсная комиссия под председательством министра здравоохранения России Михаила Мурашко, назвала имена лучших из лучших.

Победителем в номинации "Лучший анестезиолог-реаниматолог" стал заведующий кардиореанимацией Иркутской областной больницы, профессор, доктор медицинских наук Зураб Заурович Надирадзе.

В главном медицинском профессиональном конкурсе года участвовало 526 медиков, представлявших 36 направлений здравоохранения. Все они были рекомендованы сначала своими медицинскими учреждениями, потом - минздравом региона. Окончательный отбор делала комиссия, в которую вошли ведущие специалисты по медицинскому направлению Минздрава, Минобороны, МВД, ФСБ России, Управления делами Президента страны, Роспотребнадзора, представители профессиональных сообществ.

ИСТОЧНИК KP.RU