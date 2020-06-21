Байкер пострадал при столкновении мотоцикла и иномарки в центре Иркутска
Накануне, 20 июня, в центре Иркутска произошло ДТП с мотоциклистом. Предварительно, байкер столкнулся с иномаркой Toyota Prius, которая двигалась попутно. Авария произошла на бульваре Гагарина напротив острова Юность.
Мотоциклист, увы, при столкновении получил травмы. Насколько тяжелые - пока не сообщается. Его сразу отвезли в больницу. А на месте ДТП работали сотрудники полиции.
- Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU