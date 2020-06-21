2020-06-21T06:34:01+03:00
Общество

Еще 194 человека заболели коронавирусом в Иркутской области

Общее число зараженных инфекцией возросло до 5622
Любовь АРБАТСКАЯ
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Лечится от коронавируса в Иркутской области еще много пациентов.Лечится от коронавируса в Иркутской области еще много пациентов.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Заболевших коронавирусом в Иркутской области снова прибавилось. По данным регионального оперштаба, еще у 194 человек подтвердился COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 5622. Из них продолжают лечение в больницах 3560 пациентов, в том числе 1426 вахтовиков и 180 из обсерваторов. Большая часть заражений приходится на областной центр - более 2,5 тысяч.

Из хороших новостей - 2000 пациентов в Приангарье выздоровели и выписались. Из них 112 человек побороли вирус за прошедшие сутки. Победивших болезнь - примерно треть от общего числа заражений в регионе.

В тяжелой форме COVID-19 переносят 46 человек. Умерло от коронавируса 27 пациентов, от других болезней - 35 человек, в том числе четверо за минувшие сутки.

Напомним, 21 июня станет известно, продлят ли режим самоизоляции в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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