Жители Иркутской области смогут наблюдать солнечное затмение 21 июня

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:39:23+03:00

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Полюбоваться солнечным затмением смогут жители Иркутской области 21 июня, в день летнего солнцестояния. Правда, природное явление мы увидим лишь частично: Луна перекроет Солнце примерно на треть. А понаблюдать за этим можно будет уже в 14.20 по местному времени, в 15.22 затмение достигнет максимума.

- Главное, чтобы не испортить зрение, не смотреть на небесные тела без фильтра, - предостерег директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. - Им может послужить обычный CD-диск.

Затмение в этом году кольцеобразное, то есть в небе предстанет солнечный "серп". А если не наблюдать за солнцем, то это время может просто показаться, что оно зашло. Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество проведут онлайн-трансляцию затмения. Главное, чтобы небо было чистое, без облаков. Ведь в следующий раз таким природным явлением мы сможем полюбоваться только через год - 10 июня 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU