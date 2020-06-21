2020-06-21T09:39:23+03:00
Наука

Жители Иркутской области смогут наблюдать солнечное затмение 21 июня

Луна закроет Солнце на треть
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Жители Иркутской области смогут наблюдать солнечное затмение 21 июняЖители Иркутской области смогут наблюдать солнечное затмение 21 июняФото: Валерий ШАХОВ
Изменить размер текста:

Полюбоваться солнечным затмением смогут жители Иркутской области 21 июня, в день летнего солнцестояния. Правда, природное явление мы увидим лишь частично: Луна перекроет Солнце примерно на треть. А понаблюдать за этим можно будет уже в 14.20 по местному времени, в 15.22 затмение достигнет максимума.

- Главное, чтобы не испортить зрение, не смотреть на небесные тела без фильтра, - предостерег директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. - Им может послужить обычный CD-диск.

Затмение в этом году кольцеобразное, то есть в небе предстанет солнечный "серп". А если не наблюдать за солнцем, то это время может просто показаться, что оно зашло. Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество проведут онлайн-трансляцию затмения. Главное, чтобы небо было чистое, без облаков. Ведь в следующий раз таким природным явлением мы сможем полюбоваться только через год - 10 июня 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
13-летний школьник утонул на Теплых озерах в Ангаре
2000 пациентов выздоровели от коронавируса в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области 21 июня увеличилось до 5622
62 пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области
Еще 194 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
Жители Иркутской области смогут наблюдать солнечное затмение 21 июня
Байкер пострадал при столкновении мотоцикла и иномарки в центре Иркутска
Лауреатом Всероссийского конкурса врачей стал доктор из Иркутска
Иркутянин украл золото на 1 миллион рублей на прииске в Якутии
Девять пьяных судоводителей поймали спасатели за два месяца в Иркутской области
В Ангарске ищут трех мужчин, которые расплачиваются за покупки купюрами «банка приколов»
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 20 июня возросло до 5428
Шесть человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
Еще 191 случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области
Житель Усолья украл 170 шаровых кранов из подвалов жилых домов
Электрик погиб от удара током в Бурятии
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу пройдет в Иркутской области
Заксобрание предложило выделить из резервного фонда средства на обеспечение мер безопасности в детских лагерях Приангарья
Стали известны победители конкурса «Общественное признание в сфере здравоохранения в Иркутской области»
Особый противопожарный режим продлен в Иркутской области до 1 июля
Строительный мусор загорелся в центре Иркутска
Олимпийский чемпион Александр Карелин объяснил смысл поправок в Конституцию
Сибиряк, убивший беременную жену, отправится в колонию на 18 лет
Электронную бизнес-миссию с Китаем организовала ТПП Восточной Сибири
МВД: до 15 сентября иностранцам не нужно продлевать сроки своего временного пребывания в Иркутской области
Иркутскую фирму оштрафовали на миллион рублей за взятку
ТПП Восточной Сибири поздравила Евгения Баймашева с присуждением почетного звания «Заслуженный предприниматель Иркутской области»
Пожар в общежитии на ул. Костычева в Иркутске помогли тушить полицейские
7-летний мальчик выпал из окна 5 этажа в Ангарске