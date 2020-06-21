62 пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области

21 Июнь 2020 2020-06-21T07:19:46+03:00

Из них за время пандемии 27 человек скончались от COVID-19, а 35 - от других болезней

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в Иркутской области умерли еще четверо пациентов с коронавирусом, причиной смерти стали другие заболевания, не связанные с этой инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб утром 21 июня. Общее число умерших с коронавирусом в регионе достигло 62. Из них непосредственно от COVID-19 скончались 27 пациентов, от иных болезней - 35.

Но есть и положительные новости. Ровно 2000 человек, а это чуть больше трети от числа всех случаев заражения коронавирусом в Приангарье, уже выздоровели. За прошедшие сутки выписались еще 112 пациентов, перенесших инфекцию.

Всего в Иркутской области 5622 случая заражения коронавирусом, из них за прошедшие сутки инфекцию зарегистрировали у 194 человек. В медучреждениях находятся 3560 заболевших. Среди них 1426 вахтовиков, 180 человек из обсерваторов. В тяжелой форме болезнь протекает у 46 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.

ИСТОЧНИК KP.RU