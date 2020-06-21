2000 пациентов выздоровели от коронавируса в Иркутской области

21 Июнь 2020 2020-06-21T07:44:04+03:00

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В Иркутской области ровно 2000 человек выздоровели от коронавируса, за сутки - 112 пациентов, по данным регионального оперштаба. Победивших болезнь - уже больше трети от общего числа инфицированных. Напомним, всего в регионе на 21 июня зарегистрировано 5622 заразившихся, за сутки статистика пополнилась на 194 случая.

Лечение от COVID-19 в больницах Приангарья продолжают 3560 пациентов. Меньше половины из них, 1426 человек - вахтовики. Из обсерваторов госпитализировано 180 зараженных. Остальные - контактные. Болезнь в тяжелой форме протекает у 46 пациентов в регионе.

От коронавируса в Иркутской области уже умерло 27 человек. Еще 35 человек с этой инфекцией скончались от других заболеваний, не связанных с COVID-19, из них за прошедшие сутки - четверо.

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ИСТОЧНИК KP.RU