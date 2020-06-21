13-летний школьник утонул на Теплых озерах в Ангаре

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:33:13+03:00

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В реке Ангара 20 июня утонул 13-летний мальчик из Иркутска. Трагедия разыгралась в месте под названием Теплые озера по левому берегу реки. Известно, что школьник отдыхал там с друзьями. Его тело водолазы нашли в 80 метрах от суши.

- Сложный рельеф, чередование мелководья и глубинных обрывов, - рассказывают в ГУ МЧС про особенности Теплых озер на Ангаре. - Температура воды в день происшествия была менее 13 градусов, что могло негативно сказаться на самочувствии юного пловца.

Спасатели ежедневно проводят рейды, устанавливают аншлаги с информацией о запрете купания в опасных местах. И напоминают: там, где водоем не оборудован для отдыха людей, заплыв может обернуться трагедией. Увы, ЧП с детьми на воде происходят чаще всего потому, что в этот момент за ними не следят взрослые. Если ребята отдыхают на реке одни, родителей могут привлечь к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU