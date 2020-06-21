Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:30:40+03:00

Ограничительные меры в регионе продлены еще на неделю

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В Иркутской области вновь продлен режим самоизоляции, еще на неделю, до 28 июня. Об этом сообщили "КП"-Иркутск" в региональном правительстве. Соответствующее решение 21 июня принял врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, жителям Иркутской области необходимо носить медицинские маски в общественных местах: транспорте, магазинах, на работе. Соблюдать социальную дистанцию - минимум полтора метра. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями нужно беречься особо.

В Иркутской области на утро 21 июня зарегистрировано 5622 случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, отмечено 194 новых случая за сутки. Количество выздоровевших от COVID-19 возросло до 2000, а умерших - до 62 (из них 27 пациентов умерли от коронавируса, а 35 - от иных заболеваний). На лечении остаются 3560 зараженных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU