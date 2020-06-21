21 Июнь 2020 2020-06-21T11:36:54+03:00

Бензовоз с топливом перевернулся в Шелеховском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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ДТП в Шелеховском районе произошло днем 21 июня. На 42 километре трассы Р-258 "Байкал" опрокинулся бензовоз, перевозивший, предварительно, больше 20 тонн топлива. Горючее разлилось на площади в 50 квадратных метров. К счастью, при аварии никто не пострадал. Движение на трассе для других автомобилей не ограничивали.

- Инспекторы ГИБДД работают на месте опрокидывания большегруза, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - На месте выставлен экипаж Госавтоинспекции, работают экстренные службы.

Напомним, накануне в центре Иркутска, на бульваре Гагарина, произошло ДТП с мотоциклом. Он столкнулся с иномаркой "Тойота Приус" напротив острова Юность. Байкер получил травмы, его отвезли в больницу. Как произошла авария, выясняют дорожные полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU