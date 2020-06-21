Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:46:06+03:00

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За прошедшие сутки в Иркутской области потушили три лесных пожара: в Эхирит-Булагатском, Нижнеилимском, Жигаловском и Казачинско-Ленском районах. Общая площадь - 3,3 гектара. На 21 июня оставался один пожар, взятый в "кольцо", в Ольхонском районе. Площадь его - семь гектаров. Тайга в этом горит не так сильно, как в предыдущем.

- По сводке Иркутской базы авиационной охраны лесов за 21 июня на 10 часов 30 минут, действовал пожар в Усть-Кутском районе на площади девять гектаров, - отметили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Очаг находится на арендованной территории.

Из-за местных жителей случились таежные пожары в Эхирит-Булагатском и Нижнеилимском районах, остальные - природные, начались из-за гроз.

Накануне лес тушили 28 парашютистов-десантников, 34 сотрудника лесоохраны и 11 машин. Наблюдали за обстановкой с воздуха три легкомоторных самолета и два Ан-2. Пожарных-десантников перевозил вертолет Ми-8.

ИСТОЧНИК KP.RU