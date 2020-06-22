2020-06-22T04:35:47+03:00
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует сибирякам купаться в Еловском пруду

Вода в водоеме в городе Ангарск для этих целей непригодна
Мария КНЯЗЕВА
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Роспотребнадзор не рекомендует сибирякам купаться в Еловском прудуРоспотребнадзор не рекомендует сибирякам купаться в Еловском прудуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Не подходит для купания по микробиологическим параметрам. Такой вердикт вынесли сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области после анализы проб воды, взятых в Еловском пруду города Ангарска.

Также, как сообщили сотрудники Роспотребнадзора, вода не соответствует требованиям на реке Витим – «Наташкина поляна» и Мамаканское водохранилище, и на реке Белая в районе поселка Новомальтинск купаться также не рекомендуется.

Ходить на пляжи сейчас вообще не следует. В Приангарье продлен режим самоизоляции до 28 июня.

«Стоит отметить, что возобновление деятельности мест отдыха населения допускается на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий, при этом на текущий момент исходя из имеющихся индикативных показателей, Иркутская область находится лишь на 1 этапе снятия ограничительных мероприятий», - отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

Мониторинг воды на водоемах региона будет продолжаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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