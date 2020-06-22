Роспотребнадзор не рекомендует сибирякам купаться в Еловском пруду

22 Июнь 2020 2020-06-22T04:35:47+03:00

Вода в водоеме в городе Ангарск для этих целей непригодна

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Не подходит для купания по микробиологическим параметрам. Такой вердикт вынесли сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области после анализы проб воды, взятых в Еловском пруду города Ангарска.

Также, как сообщили сотрудники Роспотребнадзора, вода не соответствует требованиям на реке Витим – «Наташкина поляна» и Мамаканское водохранилище, и на реке Белая в районе поселка Новомальтинск купаться также не рекомендуется.

Ходить на пляжи сейчас вообще не следует. В Приангарье продлен режим самоизоляции до 28 июня.

«Стоит отметить, что возобновление деятельности мест отдыха населения допускается на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий, при этом на текущий момент исходя из имеющихся индикативных показателей, Иркутская область находится лишь на 1 этапе снятия ограничительных мероприятий», - отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

Мониторинг воды на водоемах региона будет продолжаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU