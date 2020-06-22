198 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T04:41:00+03:00

В больницах региона 3638 человек с таким диагнозом

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В Иркутской области количество случаев заражения уже больше пяти тысяч – 5820. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 198 человек.

«В больницах региона сейчас 3638 пациентов с новой коронавирусной инфекцией», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В тяжелой форме заболевание переносят 49 человек».

В числе заболевших остаются 1425 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов. Новых случаев заболевания среди этих группы – нет. За сутки из больниц были выписано 116 выздоровевших, всего с инфекцией на территории региона удалось справиться 2116 заразившихся.

К несчастью, утром 22 июня власти Приангарья сообщили о смерти еще одного человека от коронавируса и еще трех с диагнозом COVID-19 от иных заболеваний. Общее количество умерших за время распространения инфекции в регионе - 66.

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ИСТОЧНИК KP.RU